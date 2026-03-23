Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: “Ομολόγησε ο ένας από τους συλληφθέντες, τους εντοπίσαμε από βίντεο”, λέει η Δημογλίδου

Ένα βίντεο που έχει καταγράψει τον 17χρονο και τον 18χρονο να βγαίνουν από το σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο 51χρονος τραγουδιστής, Γιώργος Τσιτόγλου, φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό για τη σύλληψή των δύο.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα».

Όσον αφορά, δε, τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων ότι η δολοφονία έγινε μετά από διαπληκτισμό επειδή ο τραγουδιστής δεν είχε χρήματα να πληρώσει τα ναρκωτικά που τους είχε ζητήσει, η κυρία Δημογλίδου είπε «υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι «ο ένας από τους δύο σύμφωνα με την ομολογία τους τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο ενώ και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία».

Διευκρίνισε, τέλος, ότι «με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα, προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: “Ομολόγησε ο ένας από τους συλληφθέντες, τους εντοπίσαμε από βίντεο”, λέει η Δημογλίδου