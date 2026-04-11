Διδυμότειχο: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε παράνομα πέντε αλλοδαπούς
Συνελήφθη χθες το βράδυ, στην επαρχιακή οδό Διδυμοτείχου – Θουρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε -5- μη νόμιμους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.
