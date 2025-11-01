Διακομιδή νεογνού και 28χρονης από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

Ένα νεογνό και μία 28χρονη γυναίκα που έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης διακομίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η επιχείρηση οργανώθηκε άμεσα, με τη χρήση περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ταχεία μεταφορά των δύο ασθενών στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ανέμεναν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τη μητέρα και το νεογνό για τη συνέχιση της διακομιδής τους στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων, όπου θα λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η έγκαιρη ανταπόκριση του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ απέτρεψε τα χειρότερα, σε δύο ακόμη περιστατικά που αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των δυνάμεων πρώτης γραμμής στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

