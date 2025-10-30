MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χωρίς δίπλωμα ο 81χρονος οδηγός που παρέσυρε με μηχανή και εγκατέλειψε 4χρονο παιδί στη Χαλκίδα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λιανή Άμμο Χαλκίδας, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε 4χρονο παιδί και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του protothema.gr, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη Αλβανού υπηκόου, γεννημένου το 1944, ως οδηγού της μοτοσικλέτας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράσυρση πεζού, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του παιδιού πέραν της μεταφοράς του στο νοσοκομείο.

Χαλκίδα

