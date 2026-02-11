MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι την 19χρονη σύντροφό του και αναζητείται – Γνωστός στις αρχές ο δράστης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε χθες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου 19χρονη κοπέλα, η οποία είχε δεχτεί επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπήρξε έντονη κινητικότητα της αστυνομίας, ώστε να συλλάβουν τον 33χρονο άντρα, ο οποίος να σημειωθεί ότι έχει απασχολήσει και παλαιότερα την αστυνομία, ενώ έμενε στο σπίτι της συντρόφου του.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί της Τετάρτης, 11/2, για τον εντοπισμό του, αφού παραμένει ασύλληπτος.

Η 19χρονη είχε δεχτεί τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψε συνοδεία της αστυνομίας σπίτι της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ελευσίνα: “Το ασθενοφόρο από το Θριάσιο έφτασε μετά από μισή ώρα” λέει μάρτυρας

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

ΗΠΑ: Μία νεκρή και τουλάχιστον εννέα τραυματίες μετά από φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Σε εξέλιξη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μαξίμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Ελευσίνα: “Μέσα σε 3 λεπτά πέθανε” λέει o πρώην σύζυγος της 44χρονης που έκανε όπισθεν και σκότωσε τη μητέρα της

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 7 ώρες πριν

Σήμερα η εθελοντική αιμοδοσία από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: Οι συγγενείς και οι γονείς του δεν γνωρίζουν τίποτα