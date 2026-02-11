Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι την 19χρονη σύντροφό του και αναζητείται – Γνωστός στις αρχές ο δράστης

Με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε χθες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου 19χρονη κοπέλα, η οποία είχε δεχτεί επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπήρξε έντονη κινητικότητα της αστυνομίας, ώστε να συλλάβουν τον 33χρονο άντρα, ο οποίος να σημειωθεί ότι έχει απασχολήσει και παλαιότερα την αστυνομία, ενώ έμενε στο σπίτι της συντρόφου του.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί της Τετάρτης, 11/2, για τον εντοπισμό του, αφού παραμένει ασύλληπτος.

Η 19χρονη είχε δεχτεί τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψε συνοδεία της αστυνομίας σπίτι της.