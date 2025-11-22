Χειροπέδες σε σεσημασμένο κλέφτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Έξι διαρρήξεις και κλοπές σε λιγότερο από μήνα

Δικυκλιστές αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, χθες το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης, συνέλαβαν 43χρονο, ο οποίος μπήκε σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών πλύσης ενδυμάτων, παραβίασε μηχάνημα ανταλλαγής χρημάτων, αφαιρώντας από αυτό, το χρηματικό ποσό των 952 ευρώ.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, διαπιστώθηκε πως ο 43χρονος κατά το χρονικό διάστημα από 03-10-2025 έως 21-11-2025, προέβη σε ακόμα (3) κλοπές εντός καταστημάτων, (1) διάρρηξη καταστήματος, (1) διάρρηξη οικίας και (1) διάρρηξης οχήματος, αφαιρώντας συνολικά (6) φορητούς υπολογιστές, (2) tablet, (2) φιάλες ποτών, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.