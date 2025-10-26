MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Κατέληξε ο άνδρας που πυροβολήθηκε στη γιορτή κάστανου στην Κίσαμο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έχασε τη ζωή του τελικά ο άνθρωπος που τραυματίστηκε σε κρητικό γλέντι στην Κίσαμο στα Χανιά το απόγευμα της Κυριακής (26.10.2025).

Τραγική κατάληξη είχε η γιορτή κάστανου, στο χωριό Έλος Κισσάμου στα Χανιά, καθώς ένας άνδρας που βρισκόταν πάνω στη σκηνή την ώρα του γλεντιού, τραυματίστηκε από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ πάσα κατεύθυνση, πετυχαίνοντας το θύμα.

Άμεσα οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, το οποίο έσπευσε να παραλάβει τον τραυματία, τον οποίο στη συνέχεια μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.

