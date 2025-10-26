MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαμός στο φινάλε του Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων

|
THESTIVAL TEAM

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Μπαρτσελόνα σε ένα ντέρμπι με μεγάλη ένταση και σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων στο φινάλε.

Όλα ξεκίνησαν από την κόκκινη του Πέδρι στο παιχνίδι. Ο Βινίσιους και ο Λούνιν ξέσπασαν και μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα έγιναν ένα κουβάρι.

Ο Καρβαχάλ και ο Βινίσιους κατευθύνθηκαν προς τον Γιαμάλ και του μίλησαν σε έντονο ύφος, όσο εκείνος πήγαινε στα αποδυτήρια. Άνθρωποι της «Βασίλισσας» κράτησαν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ λίγο πριν πιαστεί στα χέρια με τον Ραφίνια, που πήγε να προφυλάξει τον συμπαίκτη του.

Στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν και ορισμένοι αστυνομικοί προκειμένου να ηρεμήσουν την κατάσταση για να αποχωρήσουν οι ποδοσφαιριστές, πριν χαθεί για τα καλά ο έλεγχος της κατάστασης.

Η ένταση μετά από λίγο ολοκληρώθηκε και οι παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια.



