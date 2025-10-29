MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε φωτοβολίδες στον ανήλικο γιο κατά τη διάρκεια αγώνα στους Αμπελόκηπους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 49χρονου σε γήπεδο των Αμπελοκήπων προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) η Αστυνομία, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του δύο φωτοβολίδες, τις οποίες άναψε κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου, να παραδίδει στον ανήλικο γιο του, ηλικίας κάτω των 12 ετών, δύο φωτοβολίδες χειρός, τις οποίες άναψε ο ανήλικος.

Η δικογραφία σε βάρος του 49χρονου πατέρα υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.

Αττική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Καβάλα: Έπεσε drone ανάμεσα στους παρελαύνοντες – Συνέχισαν απτόητοι τον βηματισμό τους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος που πυροβόλησε στο “ματωμένο γλέντι” της Κισσάμου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών σήμερα και αύριο σε πέντε κόμβους της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη

LIFESTYLE 15 λεπτά πριν

Μαρία Τζομπανάκη: Δεν ήμουν ποτέ παρεμβατική στις σχέσεις του Ορφέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50 λεπτά πριν

Θεοχάρης για την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο: Οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα – Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Η Google διαψεύδει ότι διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί πρόσβασης στο Gmail