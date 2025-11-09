MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική Οδός: 56χρονος οδηγούσε με όπισθεν στη ΛΕΑ για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο – Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για κινητό

|
THESTIVAL TEAM

Για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα σε ΛΕΑ της Αττικής Οδού ασυνείδητος οδηγός. Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ του αφαιρέθηκε -εκ νέου- το δίπλωμα οδήγησης για 395 ημέρες, αυτή τη φορά.

Ο 56χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (07.11.2025) από αστυνομικούς της Τροχαίας της Αττικής Οδού όταν αντιλήφθηκαν πως είχε μπει στη ΛΕΑ, είχε βάλει όπισθεν και οδηγούσε έτσι για 1,5 χιλιόμετρο δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο να προκαλέσει τροχαίο.

Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 56χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.

Σε βάρος του ασκήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ αλλά και νέα αφαίρεση του διπλώματος για 395 ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μαρία Αλιφέρη: Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο από επιλογή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σύλληψη δύο Ουκρανών για τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ο σούπερ σταρ των τενόρων Jonas Kaufmann έρχεται απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Μίλιτσιτς: “Είναι φανερή η βελτίωση στην άμυνα αλλά και τα 21 λάθη είναι πάρα πολλά”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Συνέδριο ΚΕΔΕ: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα – Το πλαίσιο διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

Μειώσεις φόρων 1,5 δισ. ευρώ για 4 εκατομμύρια πολίτες το 2026 – Τι αλλάζει άμεσα και για ποιους