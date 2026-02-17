MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές σε άλλα τέσσερα οχήματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη μια 26χρονης οδηγού που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν αστυνομικοί στο Μαρούσι αφού η γυναίκα έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 26χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 26χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.

Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.

Η 26χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Αττική Τροχαία

