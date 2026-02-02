MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Χειροπέδες σε 20χρονο που λήστευε με μαχαίρι ανήλικους

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 20χρονου, μέλους συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε βάρος ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, με τον δράστη να εντοπίζεται από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έρευνα, προέκυψε ότι η δράση της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025 και εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Από την προανακριτική έρευνα έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις ληστειών, που διαπράχθηκαν στις περιοχές των Αγίων Αναργύρων, Ηλιούπολης, Ελληνικού, Αγίου Δημητρίου, Αργυρούπολης, Ιλίου και Αχαρνών.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, από κοινού με συνεργούς του -δύο εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται – προσέγγιζε ανήλικους και με την απειλή μαχαιριού ή με χρήση σωματικής βίας αφαιρούσε κινητά τηλέφωνα και αλυσίδες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο συλληφθείς διοχέτευε τις αφαιρεθείσες αλυσίδες έναντι ποσού 700 ευρώ την καθεμία. Η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της συμμορίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

