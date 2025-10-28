MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Αναστάτωση σε γειτονιά της Πετρούπολης – Συμμορία ανηλίκων καίει κάδους και προκαλεί φασαρίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση έχει προκαλέσει μία συμμορία ανηλίκων σε γειτονιά της Πετρούπολης, όπου 20 με 25 νεαροί καίνε κάδους, προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο.

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα, σύμφωνα με το Mega.

Σε βίντεο, διακρίνονται οι νεαροί σε γειτονιά της Πετρούπολης σε ΙΧ. Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Δείτε βίντεο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χανιά: Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα ο 23χρονος που φέρεται να εκτέλεσε τον ξάδελφό του στο Έλος Κισσάμου

LIFESTYLE 43 λεπτά πριν

Jessie J: Αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού – “Είμαι απογοητευμένη”

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Τι δείχνουν τα όνειρα για τον εκφυλισμό του εγκεφάλου – Γιατί οι γυναίκες κινδυνεύουν λιγότερο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μέχρι και σήμερα η “Γιορτή Μελιού” με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ξαρχάκου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας και μνήμης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Δήμος Χαλκηδόνος: Με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου