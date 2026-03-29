Αστυνομικές επιχειρήσεις σε τέσσερις περιοχές στη Δυτική Αττική, κατασχέθηκαν ναρκωτικά και όπλα

Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς στις περιοχές του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου 2026, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Σκοπός των ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων, σε οικία στην περιοχή του Ιλίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 6 κιλά και 235 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• 452,4 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

• 414 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

• μικροποσότητα κοκαΐνης,

• πιστόλι,

• όπλο κρότου,

• γεμιστήρας,

• 16 φυσίγγια,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• σιδερογροθιά,

• ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

• χειροπέδες,

• 4 βεγγαλικά,

• 5 κινητά τηλέφωνα και

• 3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.

Συνολικά, ελέγχθηκαν 293 άτομα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 11 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τέλος, σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Πέγκυ Ζήνα: Μου λείπει πάρα πολύ ο Νότης Σφακιανάκης, είπε τα σημαντικότερα τραγούδια της γενιάς του

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν να πλήξουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μ. Ανατολή

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ελένη Χατζίδου για Breakfast@star: Δεν βρίσκω το λόγο να μας αντικαταστήσουν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ροδάφ’νον” στην ποντιακή διάλεκτο και σήμερα στο Θέατρο Αθήναιον

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο Ηρακλής πλήρωσε το καταστροφικό δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε βαριά ήττα από το Μαρούσι στο Ιβανώφειο

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Χρήστος Νικολόπουλος: Μακάρι να μιμηθούν και άλλοι καλλιτέχνες τον τρόπο ζωής και την ερμηνεία της Μαρινέλλας