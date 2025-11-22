Άρτα: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από πτώση από μπαλκόνι – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε γυναίκα, μετά από πυρκαγιά στo σπίτι

Συναγερμός κινητοποίησε την Πυροσβεστική και την ΕΛΑΣ, μετά από πυρκαγιά σε οικία του πρώτου ορόφου στην περιοχή Κιρκιζάτες Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, της πυρκαγιάς προηγήθηκε πτώση άνδρα από το μπαλκόνι του σπιτιού. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο μπαλκόνι της οικία γυναίκα σε λιπόθυμη κατάσταση. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής και τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: ertnews.gr