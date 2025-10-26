MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί επενέβησαν την Κυριακή για να απομακρύνουν μία γυναίκα που είχε καθίσει πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:00 της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα γυναίκα καθόταν οκλαδόν πάνω στο μνημείο και είχε μαζί της ένα μουσικό όργανο.

Αστυνομικοί πλησίασαν για να την απομακρύνουν, αλλά αυτή αντιδρούσε. Τελικά την απομάκρυναν και την έβαλαν σε περιπολικό.

Η γυναίκα έλεγε δεν ήταν από κάποια ομάδα, αλλά ότι ήταν μια πολίτης που ήθελε να διαμαρτυρηθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ματθίλδη Μαγγίρα: Συμφωνούσα με την Μπέττυ που ήθελε να κάνει μόνο ψυχαγωγία και τη στηρίζω σε αυτό

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Η παράσταση “Σέρρα-Η ψυχή του Πόντου” απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Βορίδης μετά την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

ΑΠΘ: Εγκαινιάστηκε η Έδρα Κυπριακών Σπουδών παρουσία Χριστοδουλίδη – Τα δύο μαθήματα και πότε ξεκινούν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Επίθεση από 50 κουκουλοφόρους κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο: Του πέταξαν αυγά, τραπέζια και φώναζαν συνθήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κ. Τασούλας από Θεσσαλονίκη: Όταν σε εμπνέουν γεγονότα που μεγαλώνουν την Ελλάδα τότε δικαιούσαι να ατενίσεις το μέλλον με αισιοδοξία