ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αποχώρησαν τα τρακτέρ των αγροτών από το κέντρο της Αθήνας, άνοιξαν οι δρόμοι (video)

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον δρόμο της επιστροφής για τις βάσεις τους παίρνουν οι αγρότες, οι οποίοι αποχωρούν από την πλατεία Συντάγματος και το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, άνοιξαν η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, ενώ άρθηκε και η εκτροπή που διενεργούνταν στην άνοδο της Συγγρού, προς Καλλιρόης.

Οι αγρότες της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ μέχρι τα διόδια Αφιδνών, όπου θα τα φορτώσουν στα φορτηγά για να συνεχίσουν την πορεία τους.

Οι αγρότες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων απαιτούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, καθώς, όπως λένε, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν, ενώ κύρια αιτήματά τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση των αποζημιώσεων.

Δείτε βίντεο του protothema.gr, από την αποχώρηση των τρακτέρ από το Σύνταγμα

