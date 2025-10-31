Από την Καλαμάτα μεταφέρεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που του επιτέθηκε ροτβάιλερ

Στο ΚΑΤ διακομίζεται ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από ροτβάιλερ, από το νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλευόταν με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε, σύμφωνα με το ertnews πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια. Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.