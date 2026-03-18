Απίστευτο βίντεο με 23χρονο που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα κάνοντας σούζα: Ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση

Συχνό φαινόμενο αποτελεί πλέον το «χόμπι» αρκετών οδηγών μηχανής να τρέχουν με αυξημένη ταχύτητα σε μεγάλους δρόμους της Αττικής, να κάνουν σούζα και επικίνδυνους ελιγμούς, προκειμένου να τα καταγράψουν και να τα ανεβάσουν στα social media.

Αυτή τη φορά, οι αρχές ταυτοποίησαν έναν 23χρονο, ο οποίος οδηγούσε σε κεντρικό δρόμο της Αττικής κάνοντας σούζα για σχεδόν μισό λεπτό, περνώντας «ξυστά» δίπλα από άλλα οχήματα και έχοντας αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα με τη μηχανή του.

Ο 23χρονος οδηγός είχε ανεβάσει σχετικό βίντεο, κάνοντας επίδειξη των ικανοτήτων του, σε λογαριασμό του στα social media, το οποίο κόβει την ανάσα.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ταυτοποίησαν 23χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κινείται προβαίνοντας σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζα) και αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσυκλέτας ο οποίος προέβαινε σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) τουλάχιστον για -20- δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».