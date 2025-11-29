Απίστευτο τροχαίο στην Ξάνθη: Εμβόλισε αυτοκίνητο και εγκατέλειψε τους τραυματίες επιβάτες του οχήματος

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/30) στη γέφυρα του Νέστου, στο ρεύμα προς Χρυσούπολη, όταν σημειώθηκε απίστευτο περιστατικό με εγκατάλειψη τραυματιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής σελίδας News Greece, Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα προς Χρυσούπολη εμβολίστηκε αιφνιδίως από δεύτερο όχημα.

Ο οδηγός του οχήματος , αντί να σταματήσει, φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να διέφυγε, εγκαταλείποντας τους τρεις επιβαίνοντες του οχήματος που χτύπησε.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο από τους επιβαίνοντες, ο οποίοι υπέστησαν χτύπημα στον αυχένα ενώ ή κοπέλα και στο χέρι της, μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης για ιατρική φροντίδα.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος που δέχτηκε τη σύγκρουση ενημέρωσε άμεσα το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου, δίνοντας την περιγραφή του οχήματος και του οδηγού που τους χτύπησε εν κινήσει και εγκατέλειψε το σημείο.

«Είχαμε άγιο που δεν μας χτύπησε πλαγίως να μας ρίξει μέσα στον ποταμό Νέστο να είμασταν και οι τρεις νεκροί» δήλωσε.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού που εξαφανίστηκε εξετάζοντας κάμερες και μαρτυρίες.