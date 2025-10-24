MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απίστευτο περιστατικό στο Μεσολόγγι: Ξυλοκόπησαν δημοτικό υπάλληλο που επιχειρούσε στις πλημμύρες

|
THESTIVAL TEAM

Πρωτοφανές περιστατικό κατεγράφη στο Μεσολόγγι χθες Πέμπτη, οπότε η πόλη πλημμύρισε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, με δημοτικό υπάλληλο να καταλήγει στο νοσοκομείο όταν δέχθηκε επίθεση εν ώρα εργασίας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του δήμου, Χρήστος Βούρβασης, ο υπάλληλος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα, ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:

Μεσολόγγι

