ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανήλικος άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τουρίστρια σε σταθμό του ΗΣΑΠ – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ένας ανήλικος πλησιάζει μία τουρίστρια και της αφαιρεί την χρυσή αλυσίδα σε σταθμό του ΗΣΑΠ έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη στην αποβάθρα του σταθμού «Βικτώρια» του ΗΣΑΠ, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο ανήλικος δράστης πλησίασε την ανυποψίαστη τουρίστρια, προσφέροντάς της φαινομενικά πληροφορίες.

Όταν η γυναίκα κατευθύνθηκε προς τις μπάρες για να ακυρώσει το εισιτήριο της, εκείνος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και της άρπαξε από το λαιμό δύο χρυσές αλυσίδες.

Παρά τις φωνές της τουρίστριας, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται για τη σύλληψή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, με την τελευταία σύλληψή του να είναι στις 12 Οκτωβρίου, όταν η Ασφάλεια εξάρθρωσε μια συμμορία στην Καλλιθέα, η οποία έκλεβε αλυσίδες από ανυποψίαστα θύματα.

Στις 14 Οκτωβρίου απολογήθηκε στον Ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ μόλις δύο ημέρες αργότερα διέπραξε τη νέα κλοπή στη «Βικτώρια».

