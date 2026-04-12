Ανάσταση: 14 συλλήψεις στην Αττική για μολότοφ, ναυτικές φωτοβολίδες και κροτίδες

THESTIVAL TEAM

Σε 14 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Ανάστασης (11.4.26) στο πλαίσιο της επιχείρησης για πρόληψη και αποτροπή ρίψης μολότοφ, φωτοβολίδων και κροτίδων σε εκκλησίες και χώρους συνάθροισης πολιτών.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι και συστηματικοί έλεγχοι το βράδυ της Ανάστασης σε άτομα και οχήματα, με έμφαση σε περιοχές όπου είχαν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά με μολότοφ και κροτίδες κατά το παρελθόν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων στον Νέο Κόσμο, δύο στην Καλλιθέα, ενός ατόμου στην Παιανία και ενός ακόμα στο Κορωπί.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, στην κατοχή των συλληφθέντων αλλά και σε επιμελώς κρυμμένα σημεία πλησίον Ιερών Ναών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 153 βόμβες μολότοφ, 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και πέντε εύφλεκτα δοχεία.

Η αποτροπή χρήσης επικίνδυνων υλικών σε χώρους λατρείας και μαζικής συνάθροισης ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και επέτρεψε σε οικογένειες και παιδιά να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στον εορτασμό μιας σημαντικής θρησκευτικής στιγμής.

Η προστασία της κοινωνικής συνοχής και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας αποτελούν διαρκή προτεραιότητα.

