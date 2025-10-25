MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονου μέσα στην επιχείρησή του στον Ωρωπό – Πέντε άτομα τον χτυπήσαν με σφυριά

|
THESTIVAL TEAM

Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων, μέσα στο κομμωτήριό του στη Σκάλα Ωρωπού, δέχτηκε ένας 30χρονος υπήκοος Αλβανίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα. Τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.

Το θύμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Χτυπήματα από τους δράστες δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.

