ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγία Παρασκευή: 67χρονος προσεγγίζει ανήλικα παιδιά σε δημόσιους χώρους για να τα παρασύρει – Η ανακοίνωση του Δήμου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανησυχία έχει δημιουργηθεί στην Αγία Παρασκευή, καθώς ένας 67χρονος άνδρας προσπαθεί τις τελευταίες μέρες να προσεγγίσει ανήλικα παιδιά σε δημόσιους χώρους με σκοπό να τα παρασύρει.

Συγκεκριμένα, ο 67χρονος φέρεται να έχει προσεγγίσει ανήλικα παιδιά σε παιδικές χαρές, πλατείες και προαύλια σχολείων στην Αγία Παρασκευή αλλά και τον Χολαργό.

Γι’ αυτό τον λόγο, ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά όταν βρίσκονται με τα παιδιά τους σε αυτούς τους χώρους, και σε περίπτωση που κάποιος έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το 100, την Άμεση Δράση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής:

«Ενημερώνουμε τους δημότες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί περιστατικά στην πόλη της Αγίας Παρασκευής καθώς και στον γειτονικό Χολαργό, σχετικά με άγνωστο άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες 67 χρονών, ο οποίος φέρεται να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά σε χώρους παιχνιδιού, πλατείες και προαύλια σχολείων, επιχειρώντας να τα παρασύρει με διάφορα προσχήματα.

Καλούνται όλοι οι δημότες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στους χώρους όπου παίζουν ή κινούνται παιδιά. Σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις ή συμπεριφορές, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία (τηλέφωνο 100) ή με το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής. Επισημαίνεται πως με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη, έχουν ήδη ενημερωθεί και κινηθεί σχετικά όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας».

