Αχαΐα: Κουκουλοφόροι ληστές απείλησαν μάνα και κόρη, άρπαξαν χρηματοκιβώτιο και κοσμήματα χιλιάδων ευρώ

Χρηματοκιβώτιο που περιείχε 7.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, άρπαξαν από διαμέρισμα αδίστακτοι ληστές που «χτύπησαν», στις Αλυκές Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr μπήκαν σαν… κύριοι στη διώροφη κατοικία καθώς βρήκαν πάνω στην εξώπορτα τα κλειδιά. Όπως επίσης εντόπισαν και τα κλειδιά του διαμερίσματος.

Οι τρεις άνδρες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full face, εισέβαλλαν στην οικία που βρισκόταν μητέρα και κόρη, περίπου στις 2.30 σήμερα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ασκώντας τους σωματική βία και εξαπολύοντας απειλές για τη ζωή τους, ανάγκασαν τη μητέρα την οποία και τραυμάτισαν ελαφρά στο κεφάλι, να τους αποκαλύψει την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου.