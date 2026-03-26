Αχαΐα: Κουκουλοφόροι ληστές απείλησαν μάνα και κόρη, άρπαξαν χρηματοκιβώτιο και κοσμήματα χιλιάδων ευρώ

Χρηματοκιβώτιο που περιείχε 7.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, άρπαξαν από διαμέρισμα αδίστακτοι ληστές που «χτύπησαν», στις Αλυκές Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr μπήκαν σαν… κύριοι στη διώροφη κατοικία καθώς βρήκαν πάνω στην εξώπορτα τα κλειδιά. Όπως επίσης εντόπισαν και τα κλειδιά του διαμερίσματος.

Οι τρεις άνδρες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full face, εισέβαλλαν στην οικία που βρισκόταν μητέρα και κόρη, περίπου στις 2.30 σήμερα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ασκώντας τους σωματική βία και εξαπολύοντας απειλές για τη ζωή τους, ανάγκασαν τη μητέρα την οποία και τραυμάτισαν ελαφρά στο κεφάλι, να τους αποκαλύψει την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 120 φοιτητές και φοιτήτριες έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θερμή υποδοχή για τον Αλέξη Τσίπρα στη Λαμία – Καφές, υπογραφές και πολιτικά μηνύματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

“Το δάγκωναν τα ξαδέρφια του, έπεσε από το καρότσι”: Οι δικαιολογίες της μητέρας του βρέφους στον Πύργο που δεν έπεισαν τους γιατρούς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Συναυλία και δράση για την υπεράσπιση των μουσικών στούντιο στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μία συγκέντρωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: “Είχαμε ορατότητα ένα μέτρο, είπαμε ότι πρέπει να βγει”: Πώς έγινε η επιχείρηση για την ανάσυρση του δύτη