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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Πρώην μοντέλο με πλούσιο ποινικό παρελθόν η 37χρονη που “ψάρεψε” τον Ερρίκο Πετιλόν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πώς προχωρά το έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα – Συνδρομή της πολιτείας ζητά ο ΟΛΘ για απομάκρυνση πυρομαχικών
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: 10χρονος παρασύρθηκε από λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ – Δείτε εικόνα
Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Πρώην μοντέλο με πλούσιο ποινικό παρελθόν η 37χρονη που “ψάρεψε” τον Ερρίκο Πετιλόν
Πώς προχωρά το έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα – Συνδρομή της πολιτείας ζητά ο ΟΛΘ για απομάκρυνση πυρομαχικών
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής
Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: 10χρονος παρασύρθηκε από λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ – Δείτε εικόνα
ΔΕΘ
16:15
ΔΕΘ: “Η μεγαλύτερη ανάπλαση στη Θεσσαλονίκη εδώ και 110 χρόνια” – Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, τα επόμενα βήματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15:35
Από λανθασμένη χρήση χημικών κατά τον καθαρισμό της πισίνας το ατύχημα στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη – Στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15:02
Το Σάββατο η ενημέρωση Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
13:58
Θεσσαλονίκη- Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ελεύθεροι δύο “αχυράνθρωποι” – Νέα προθεσμία για τον δικηγόρο
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
13:20
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που καταζητείται στην Ελβετία για μεταφορά 21 τόνων κοκαΐνης από τη Λ. Αμερική
ΔΙΕΘΝΗ
12:05
Κύπρος: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα – “Οι έρευνες έχουν αδειοδοτηθεί από τη Λευκωσία”
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
10:38
Θεσσαλονίκη: Αλλάζει όψη η Πλατεία Ελευθερίας με τις αριές – “Η Άνοιξη θα βρει την πλατεία, πράσινη και ανθισμένη”
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19:45
Ταχιάος: Σταθμός και πάρκινγκ μετεπιβίβασης στο αμαξοστάσιο του Μετρό στον Εύοσμο – Πριν από τα Χριστούγεννα τα εργοτάξια στην Πόντου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19:40
Επέστρεψε στον Πειραιά το Blue Star Delos για την αποβίβαση 57χρονου μέλους του πληρώματος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
19:35
Θεσσαλονίκη: Πλήθος πιστών στην υποδοχή του Τιμίου Καλάμου του Ιησού Χριστού στην Τριανδρία – Δείτε εικόνες
ΔΙΕΘΝΗ
19:30
Θανατώθηκαν και οι τέσσερις αρκούδες που σκότωσαν γυναίκα και τη κόρη της στον Καναδά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19:25
Δόμνα Μιχαηλίδου: Τον Δεκέμβριο το “Σπίτι μου 3” με διευρυμένα κριτήρια για ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
19:20
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα – Πάνω από 700.000 ευρώ η λεία τους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
19:15
Συνελήφθη 21χρονος στην Κάλυμνο που βιντεοσκόπησε ανήλικη χωρίς τη θέλησή της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
19:10
Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας από τη Νέα Γουινέα ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας της 24χρονης – Καβγά “βλέπουν” οι αρχές
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
19:05
Σοκ στη Γαλλία: 22χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στην προπόνηση και πέθανε
ΔΙΕΘΝΗ
19:00
Πέθανε ξαφνικά ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ, Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ
ΔΙΕΘΝΗ
18:55
Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν αυτές χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18:50
Δημήτρης Κούβελας: Λύνεται το πρόβλημα του Θερμαϊκού κόλπου – Επιτέλους περνά στην αρμοδιότητα ενός φορέα
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18:45
Ήττα για την Εθνική Νέων με 2-0 από την Ιρλανδία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro K19
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18:40
Στο Δουβλίνο ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
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18:35
ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Άνοιξε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
18:35
Φίλαθλος στην Τουρκία μπήκε με το αναπηρικό αμαξίδιο στο γήπεδο για να πανηγυρίσει και γνώρισε την αποθέωση – Δείτε βίντεο
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33 λεπτά πριν
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Καραβίας: “Η μητρότητα είναι κεφάλαιο” – Αυξήσεις μισθών 5% για το πρώτο παιδί και 10% για το δεύτερο στις εργαζόμενες της Eurobank
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