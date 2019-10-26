MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Πρώην μοντέλο με πλούσιο ποινικό παρελθόν η 37χρονη που “ψάρεψε” τον Ερρίκο Πετιλόν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς προχωρά το έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα – Συνδρομή της πολιτείας ζητά ο ΟΛΘ για απομάκρυνση πυρομαχικών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: 10χρονος παρασύρθηκε από λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ – Δείτε εικόνα

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Πρώην μοντέλο με πλούσιο ποινικό παρελθόν η 37χρονη που “ψάρεψε” τον Ερρίκο Πετιλόν
Πώς προχωρά το έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα – Συνδρομή της πολιτείας ζητά ο ΟΛΘ για απομάκρυνση πυρομαχικών
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής
Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: 10χρονος παρασύρθηκε από λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ – Δείτε εικόνα
ΔΕΘ 16:15

ΔΕΘ: “Η μεγαλύτερη ανάπλαση στη Θεσσαλονίκη εδώ και 110 χρόνια” – Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, τα επόμενα βήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15:35

Από λανθασμένη χρήση χημικών κατά τον καθαρισμό της πισίνας το ατύχημα στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη – Στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15:02

Το Σάββατο η ενημέρωση Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13:58

Θεσσαλονίκη- Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ελεύθεροι δύο “αχυράνθρωποι” – Νέα προθεσμία για τον δικηγόρο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13:20

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που καταζητείται στην Ελβετία για μεταφορά 21 τόνων κοκαΐνης από τη Λ. Αμερική

ΔΙΕΘΝΗ 12:05

Κύπρος: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα – “Οι έρευνες έχουν αδειοδοτηθεί από τη Λευκωσία”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10:38

Θεσσαλονίκη: Αλλάζει όψη η Πλατεία Ελευθερίας με τις αριές – “Η Άνοιξη θα βρει την πλατεία, πράσινη και ανθισμένη”

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19:45

Ταχιάος: Σταθμός και πάρκινγκ μετεπιβίβασης στο αμαξοστάσιο του Μετρό στον Εύοσμο – Πριν από τα Χριστούγεννα τα εργοτάξια στην Πόντου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19:40

Επέστρεψε στον Πειραιά το Blue Star Delos για την αποβίβαση 57χρονου μέλους του πληρώματος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 19:35

Θεσσαλονίκη: Πλήθος πιστών στην υποδοχή του Τιμίου Καλάμου του Ιησού Χριστού στην Τριανδρία – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 19:30

Θανατώθηκαν και οι τέσσερις αρκούδες που σκότωσαν γυναίκα και τη κόρη της στον Καναδά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19:25

Δόμνα Μιχαηλίδου: Τον Δεκέμβριο το “Σπίτι μου 3” με διευρυμένα κριτήρια για ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19:20

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα – Πάνω από 700.000 ευρώ η λεία τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19:15

Συνελήφθη 21χρονος στην Κάλυμνο που βιντεοσκόπησε ανήλικη χωρίς τη θέλησή της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19:10

Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας από τη Νέα Γουινέα ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας της 24χρονης – Καβγά “βλέπουν” οι αρχές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19:05

Σοκ στη Γαλλία: 22χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στην προπόνηση και πέθανε

ΔΙΕΘΝΗ 19:00

Πέθανε ξαφνικά ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ, Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ

ΔΙΕΘΝΗ 18:55

Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν αυτές χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18:50

Δημήτρης Κούβελας: Λύνεται το πρόβλημα του Θερμαϊκού κόλπου – Επιτέλους περνά στην αρμοδιότητα ενός φορέα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18:45

Ήττα για την Εθνική Νέων με 2-0 από την Ιρλανδία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro K19

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18:40

Στο Δουβλίνο ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18:35

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Άνοιξε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18:35

Φίλαθλος στην Τουρκία μπήκε με το αναπηρικό αμαξίδιο στο γήπεδο για να πανηγυρίσει και γνώρισε την αποθέωση – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18:30

Πάνω από 200 ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και επιχειρήσεις από την καταιγίδα Τσαρλς στην Πορτογαλία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18:25

Μητσοτάκης σε επενδυτές από όλο τον κόσμο: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς προορισμός, αλλά πλατφόρμα που ενώνει επενδυτικές ευκαιρίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18:20

Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στο Ζεφύρι: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 12 σπίτια, 36 συλλήψεις – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18:10

Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη που έστειλαν στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενους

ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

28 λεπτά πριν

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα – Πάνω από 700.000 ευρώ η λεία τους

33 λεπτά πριν

Συνελήφθη 21χρονος στην Κάλυμνο που βιντεοσκόπησε ανήλικη χωρίς τη θέλησή της

38 λεπτά πριν

Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας από τη Νέα Γουινέα ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας της 24χρονης – Καβγά “βλέπουν” οι αρχές

1 ώρα πριν

Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στο Ζεφύρι: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 12 σπίτια, 36 συλλήψεις – Δείτε βίντεο

2 ώρες πριν

Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη που έστειλαν στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡA ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταχιάος: Σταθμός και πάρκινγκ μετεπιβίβασης στο αμαξοστάσιο του Μετρό στον Εύοσμο – Πριν από τα Χριστούγεννα τα εργοτάξια στην Πόντου

Δόμνα Μιχαηλίδου: Τον Δεκέμβριο το “Σπίτι μου 3” με διευρυμένα κριτήρια για ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ

Δημήτρης Κούβελας: Λύνεται το πρόβλημα του Θερμαϊκού κόλπου – Επιτέλους περνά στην αρμοδιότητα ενός φορέα

Στο Δουβλίνο ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Μητσοτάκης σε επενδυτές από όλο τον κόσμο: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς προορισμός, αλλά πλατφόρμα που ενώνει επενδυτικές ευκαιρίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗ

Θανατώθηκαν και οι τέσσερις αρκούδες που σκότωσαν γυναίκα και τη κόρη της στον Καναδά

Πέθανε ξαφνικά ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ, Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ

Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν αυτές χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν

Πάνω από 200 ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και επιχειρήσεις από την καταιγίδα Τσαρλς στην Πορτογαλία

ΟΗΕ: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια στον Λίβανο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
4 ώρες πριν

ΔΕΘ: “Η μεγαλύτερη ανάπλαση στη Θεσσαλονίκη εδώ και 110 χρόνια” – Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, τα επόμενα βήματα

1
4 ώρες πριν

ΔΕΘ: PHILOXENIA-HOTELIA και FOOD & DRINKS by Detrop φέρνουν κοντά τουρισμό και τρόφιμα-ποτά από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου

2
2 ημέρες πριν

ΔΕΘ: Συνέδριο Taste the Place στη FOOD & DRINKS by Detrop 2026

3
2 εβδομάδες πριν

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της UFI εξελέγη ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ – HELEXPO, Ανδρέας Μαυρομμάτης

4
3 εβδομάδες πριν

ΔΕΘ: Με θετικό πρόσημο σε όλους τους δείκτες ολοκληρώθηκε η επετειακή KOSMIMA – Εμπορικοί επισκέπτες από 31 χώρες και 4 ηπείρους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1 ώρα πριν

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Άνοιξε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

3 ώρες πριν

Φέτα ΠΟΠ: Η ναυαρχίδα των ελληνικών εξαγωγών αποκτά επίσημη προστασία και στη Μαλαισία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ