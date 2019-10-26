ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
LIFESTYLE
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΕΘ
MARKET
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΛΑΡΑ
MEDIA NEWS
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΑΝΤΡΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΙΝΕΜΑ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK
ALPHA BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
MENOY
Όλες οι ειδήσεις
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αναζήτηση για:
Αναζήτηση
Κοινωνία
Εθνικά
Αστυνομικά
Εκκλησία
Δικαστικά
Παιδεία
Υγεία
Πολιτική
Παραπολιτικά
Αυτοδιοίκηση
Βουλευτικές Εκλογές
Αυτοδιοικητικές Εκλογές
Πολιτισμός
Δράσεις Πόλης
Διασκέδαση
Σινεμά
Τουρισμός
Lifestyle
Άντρας
Γυναίκα
Ζώδια
Συνταγές
Σχέσεις
Αυτοκίνητο
Οικονομία
Market
ΔΕΘ
Τραπεζικά Νέα
Περιβάλλον
Καιρός
Διεθνή
Απόψεις
Αθλητικά
Επιστήμη
Τεχνολογία
Media News
Χαλαρά
Σαν σήμερα
Χρηστικά
Όλες οι Ειδήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
LIFESTYLE
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Απόστολος Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών με πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ν. Μηχανιώνα – Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Καλοχώρι – Δείτε βίντεο
Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”
Απόστολος Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών με πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ν. Μηχανιώνα – Δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Καλοχώρι – Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
17:18
Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κάνναβη από την Αλβανία προς την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17:10
Παρατείνεται μέχρι και αύριο η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
15:31
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ η Αθηνά Αηδονά μετά από ξαφνική αδιαθεσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13:19
Τασούλας από Βέρμιο: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων, δεν έχουν θέση τέτοιες πρακτικές εθνοκάθαρσης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
12:58
Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Ποιος δρόμος παραμένει κλειστός – Σε ύφεση η φωτιά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12:30
Copernicus: Στα 2.480 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
11:48
Παναγία Σουμελά: Σε κλίμα κατάνυξης η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας – Δείτε εικόνες και βίντεο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21:43
Χαλκιδική: Η Σίβηρη από ψηλά, μετά τη φωτιά – Δείτε βίντεο
LIFESTYLE
21:36
Δημήτρης Σταρόβας: Εκπλήρωσε στα 63 του μια επιθυμία δεκαετιών στην Παναγία Χοζοβιώτισσα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21:29
Γεωργιάδης για Μάνη: Το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα – Όλα θα πάνε καλά με τη γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό
ΔΙΕΘΝΗ
21:22
Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Λι καλεί τη Βόρεια Κορέα να συνομιλήσουν για μόνιμη ειρήνη και πυρηνικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21:15
Χάος από τις πλημμύρες στη Μάνη: Δρόμοι έγιναν ποτάμια, πολίτες παγιδεύτηκαν σε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21:08
ΝΔ για Στέφανο Μάνο: Ασυμβίβαστος πολιτικός με ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21:01
ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20:54
Απόστολος Σίσκος: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης
LIFESTYLE
20:47
Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης στις Μαλδίβες – “Μας έκανε ο καιρός τη χάρη λίγο πριν φύγουμε”
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20:40
Μεσσήνη: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα και σταμάτησε ανάμεσα στα τραπέζια – Δείτε βίντεο
LIFESTYLE
20:33
Κατερίνα Καινούργιου: Το προσκύνημα στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με την κόρη της και η ευχή στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20:26
Συγκίνησε ο Σίσκος: Έφερα το μετάλλιο για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν μάχες – Δείτε βίντεο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20:19
Πού θα δείτε Άρη και Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20:12
Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
20:05
Απόστολος Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών με πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο
LIFESTYLE
19:58
Μικρό παιδί με κλαρίνο και Σάσα Μπάστα “φούντωσαν” τη διασκέδαση σε πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας – Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ
19:51
Σχέδιο μεταφορά όπλων στην Ουκρανία: Η Ρωσία ζητά εξηγήσεις από ΗΠΑ και Τουρκία
ΔΙΕΘΝΗ
19:44
Η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποινα μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19:37
Τασούλας για Στέφανο Μάνο: Διακρίθηκε για την ακεραιότητα, το ήθος, το θάρρος της γνώμης και την παρρησία του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19:30
Σεισμός στην Καταβιά Ρόδου μεγέθους 3,5 Ρίχτερ
ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 ώρες πριν
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σαμοθράκη
3 ώρες πριν
Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ν. Μηχανιώνα – Δείτε βίντεο
3 ώρες πριν
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Ν. Μηχανιώνα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
3 ώρες πριν
Σαμοθράκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια, ήχησε το 112
3 ώρες πριν
Φωτιά σε δάσος στην Σκύρο: 112 για εκκενώσεις δύο οικισμών, επιχειρούν 10 εναέρια
3 ώρες πριν
Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 ώρες πριν
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σαμοθράκη
3 ώρες πριν
Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ν. Μηχανιώνα – Δείτε βίντεο
3 ώρες πριν
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Ν. Μηχανιώνα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
3 ώρες πριν
Σαμοθράκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια, ήχησε το 112
3 ώρες πριν
Φωτιά σε δάσος στην Σκύρο: 112 για εκκενώσεις δύο οικισμών, επιχειρούν 10 εναέρια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 ώρα πριν
Μεσσήνη: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα και σταμάτησε ανάμεσα στα τραπέζια – Δείτε βίντεο
2 ώρες πριν
Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”
3 ώρες πριν
Χαλκιδική: Γιατροί και φαρμακοποιοί δίπλα στους πληγέντες από τη φωτιά για φάρμακα και θεραπείες
5 ώρες πριν
Σύγκρουση θαλαμηγού με ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
8 ώρες πριν
Κίμωλος: Θλίψη στην Ιρλανδία για τον θάνατο του 17χρονου από ηλεκτροπληξία: “Ήταν ένας ταλαντούχος νέος με όλη τη ζωή μπροστά του”
8 ώρες πριν
Νέα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μετά τη βελτίωση του καιρού
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11 ώρες πριν
Σοκαριστικό βίντεο από την Πάρο: Οδηγός ταξί γρονθοκοπεί ηλικιωμένο
13 ώρες πριν
Διαθήκες: Όλες οι αλλαγές από τον Σεπτέμβριο – Ποια τα δικαιώματα των κληρονόμων
24 ώρες πριν
Θεσσαλονίκη: 26χρονη καταγγέλλει ότι πήγε για φάρμακα και βρέθηκε κλειδωμένη στον ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά
13 ώρες πριν
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στην τελική ευθεία η παράδοση της Καλαμαριάς – Στο επίκεντρο πλέον η επέκταση προς δυτικά
24 ώρες πριν
Χαλκιδική: Επέστρεψε στη Μολδαβία η 7χρονη που έχασε την οικογένειά της σε τροχαίο – Συγκινεί η θεία του παιδιού
LIFESTYLE
Δημήτρης Σταρόβας: Εκπλήρωσε στα 63 του μια επιθυμία δεκαετιών στην Παναγία Χοζοβιώτισσα
Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης στις Μαλδίβες – “Μας έκανε ο καιρός τη χάρη λίγο πριν φύγουμε”
Κατερίνα Καινούργιου: Το προσκύνημα στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με την κόρη της και η ευχή στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Μικρό παιδί με κλαρίνο και Σάσα Μπάστα “φούντωσαν” τη διασκέδαση σε πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας – Δείτε βίντεο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Απόστολος Σίσκος: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης
Συγκίνησε ο Σίσκος: Έφερα το μετάλλιο για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν μάχες – Δείτε βίντεο
Πού θα δείτε Άρη και Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας
Απόστολος Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών με πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
MARKET
MARKET
Νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολίχνη
Το Foodhall του Mediterranean Cosmos ανανεώθηκε: Νέα εικόνα, ίδια αγαπημένη εμπειρία
Πώς η σωστή συσκευασία μειώνει ζημιές και κόστος στις αποστολές μιας επιχείρησης
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΝΕΑ
Ολοκληρώθηκε το Youth’s Financial Literacy της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα
Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς
Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. ευρώ για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω συμφωνίας με την EBRD
Eurobank: Αγορά 556.717 ίδιων μετοχών ύψους 2,46 εκατ. ευρώ
Eurobank: Καθαρά κέρδη 738 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Άνοδος 6,8%
Η Eurobank αναδείχθηκε “Greece’s Best Digital Bank” στα Euromoney Awards for Excellence 2026
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡA ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεωργιάδης για Μάνη: Το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα – Όλα θα πάνε καλά με τη γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό
ΝΔ για Στέφανο Μάνο: Ασυμβίβαστος πολιτικός με ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο
ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό
Τασούλας για Στέφανο Μάνο: Διακρίθηκε για την ακεραιότητα, το ήθος, το θάρρος της γνώμης και την παρρησία του
Τασούλας από Καστανιά Ημαθίας: Ευγνωμοσύνη σε όσους δίνουν τη μάχη κατά των πυρκαγιών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΙΕΘΝΗ
Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Λι καλεί τη Βόρεια Κορέα να συνομιλήσουν για μόνιμη ειρήνη και πυρηνικά
Σχέδιο μεταφορά όπλων στην Ουκρανία: Η Ρωσία ζητά εξηγήσεις από ΗΠΑ και Τουρκία
Η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποινα μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο
Γαλλία: Η πυρκαγιά στη Λαντ κατέκαψε 15.800 στρέμματα – Στο Βέλγιο, σχεδόν 8,500 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη
BBC: Ζητά να καταθέσουν Ιβάνκα, Τραμπ Τζούνιορ και Κούσνερ για τη μήνυση των 10 δισ. δολαρίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1 εβδομάδα πριν
Στον “αέρα” ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ – Έως τις 21 Σεπτεμβρίου οι προσφορές
1
1 εβδομάδα πριν
Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ
2
2 εβδομάδες πριν
Ανάπλαση ΔΕΘ: Έργο 204,6 εκατ. ευρώ με Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων – Όσα θα περιλαμβάνει
3
2 εβδομάδες πριν
Θεσσαλονίκη: Εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης για το Μητροπολιτικό Πάρκο της ΔΕΘ
4
2 εβδομάδες πριν
Θεσσαλονίκη: Παρουσιάστηκε το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ – Τη Δευτέρα η εκκίνηση του διαγωνισμού
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η Παναγία ως τόπος συνάντησης Θεού και ανθρώπου
Ημέρα πένθους, ημέρα ευθύνης
Ερημώνει η ύπαιθρος και τα νησιά
Οι φωτιές που σβήστηκαν και δεν έγιναν είδηση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
10 ώρες πριν
Το πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο 6% μέσα στην εβδομάδα
2 ημέρες πριν
Κοντά στα 87 δολάρια το Brent, σε στάση αναμονής για την έκβαση των προσπαθειών επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ακολουθήστε μας στα
Social Media
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΟΛΑ ΠΡΩΤΟΙ