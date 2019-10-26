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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απόστολος Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών με πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ν. Μηχανιώνα – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Καλοχώρι – Δείτε βίντεο

Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”
Απόστολος Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών με πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ν. Μηχανιώνα – Δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Καλοχώρι – Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17:18

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κάνναβη από την Αλβανία προς την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17:10

Παρατείνεται μέχρι και αύριο η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15:31

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ η Αθηνά Αηδονά μετά από ξαφνική αδιαθεσία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13:19

Τασούλας από Βέρμιο: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων, δεν έχουν θέση τέτοιες πρακτικές εθνοκάθαρσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12:58

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Ποιος δρόμος παραμένει κλειστός – Σε ύφεση η φωτιά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12:30

Copernicus: Στα 2.480 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 11:48

Παναγία Σουμελά: Σε κλίμα κατάνυξης η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας – Δείτε εικόνες και βίντεο

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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21:43

Χαλκιδική: Η Σίβηρη από ψηλά, μετά τη φωτιά – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 21:36

Δημήτρης Σταρόβας: Εκπλήρωσε στα 63 του μια επιθυμία δεκαετιών στην Παναγία Χοζοβιώτισσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21:29

Γεωργιάδης για Μάνη: Το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα – Όλα θα πάνε καλά με τη γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό

ΔΙΕΘΝΗ 21:22

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Λι καλεί τη Βόρεια Κορέα να συνομιλήσουν για μόνιμη ειρήνη και πυρηνικά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21:15

Χάος από τις πλημμύρες στη Μάνη: Δρόμοι έγιναν ποτάμια, πολίτες παγιδεύτηκαν σε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21:08

ΝΔ για Στέφανο Μάνο: Ασυμβίβαστος πολιτικός με ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21:01

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20:54

Απόστολος Σίσκος: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

LIFESTYLE 20:47

Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης στις Μαλδίβες – “Μας έκανε ο καιρός τη χάρη λίγο πριν φύγουμε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20:40

Μεσσήνη: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα και σταμάτησε ανάμεσα στα τραπέζια – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 20:33

Κατερίνα Καινούργιου: Το προσκύνημα στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με την κόρη της και η ευχή στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20:26

Συγκίνησε ο Σίσκος: Έφερα το μετάλλιο για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν μάχες – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20:19

Πού θα δείτε Άρη και Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20:12

Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20:05

Απόστολος Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών με πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 19:58

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