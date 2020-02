Τον Γιόσιπ Μίσιτς ανέδειξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο παίκτη της ομάδας στην ήττα του "Δικεφάλου" από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ , στην αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

"Ο Γιόσιπ Μίσιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 22η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Ο ΠΑΟΚ είχε ένα άσχημο βράδυ στην έδρα των Πρασίνων, πλήρωσε τα λάθη του και γνώρισε μία σκληρή ήττα με 2-0. Οι παίκτες του Αμπέλ Φερέιρα δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν και πλήρωσαν δύο ολιγωρίες στα μετόπισθεν με αποτέλεσμα να φύγουν με άδεια χέρια από την Αθήνα.

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισε από πλευράς Δικεφάλου ήταν ο Γιόσιπ Μίσιτς. Ο Κροάτης αγωνίστηκε και πάλι σε ρόλο επιτελικού και τα πήγε εξαιρετικά. Δημιούργησε, προσπάθησε να εκτελέσει, ενώ στα highlights μπαίνει η εξαιρετική ατομική ενέργεια που άδειασε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Διούδη.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Mr Vertical συγκέντρωσε το 65,89% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Δημήτρης Λημνιός που έδωσε πολλές μάχες και ταλαιπώρησε την άμυνα του Τριφυλλιού σε πολλές περιπτώσεις".