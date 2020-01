Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέδειξαν τον Άντερσον Εσίτι ως τον πολυτιμότερο για την εμφάνιση του στην επικράτηση του Δικεφάλου επί της Λαμίας.

PAOK TV ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2019-20 με 6,99€/μήνα!

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Άντερσον Εσίτι αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στη Λαμία στο ΔΑΚ Λαμίας για την 20η αγωνιστική της Super League 2019-20.Σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από σκληρές μονομαχίες και δύναμη, με τον αγωνιστικό χώρο να μην επιτρέπει να παιχτεί ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, ο ΠΑΟΚ ήταν… σκληρός και αποφασισμένος και έφυγε με το τρίποντο από τη Λαμία.

Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Άντερσον Εσίτι. Ο Νιγηριανός μέσος ήταν απολαυστικός. Κέρδισε κάθε μονομαχία που έδωσε, απέφυγε τα λάθη με τη μπάλα στα πόδια και έβγαλε ένταση και πάθος κόντρα στους σκληροτράχηλους αντιπάλους του.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο The Tank συγκέντρωσε το 42,06% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Λέο Μάτος που πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, έχοντας παράλληλα καλή παρουσία σε όλο το 90λεπτο, με το βάθρο να συμπληρώνεται από τον Ίνγκι Ίνγκασον που ήταν εξαιρετικός στο ανασταλτικό κομμάτι.