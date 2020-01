Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία! Έξι βραβεία παρέλαβε ο Γιόσιπ Μίσιτς ως αποτέλεσμα των εκπληκτικών εμφανίσεων του τη φετινή σεζόν και μέσα σε 90 δευτερόλεπτα απάντησε στις ερωτήσεις των φίλων του Δικεφάλου:

"Τα κέρδισε όλα, τα παρέλαβε όλα και απάντησε σε όλες σας τις ερωτήσεις. Ο Mr.Vertical σε μία διαφορετική συνέντευξη, αποκλειστικά στο PAOK TV.

11888 MVP Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, Regency Casino Best Goal Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, nak Play of the Month Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο Γιόσιπ Μίσιτς παρέλαβε τα έξι βραβεία του και κλήθηκε να απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις, που του στείλατε μέσω του YouTube Channel της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ερωτήσεις σοβαρές όπως το σε ποια θέση του αρέσει να αγωνίζεται, ποιο είναι το αγαπημένο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και άλλες σοβαρότερες, όπως το αν προτιμάει πίτσα ή σουβλάκι" ανέφερε σχετικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.