Καθοριστική ήταν η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί των Νετς με σκορ 117-97.

Ο "Greek Freak" πέτυχε 29 πόντους (με 3/7 βολές, 10/15 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε.

Τα "ελάφια" βρίσκονται πια στο 38-6

Από τους Νετς ο Ίρβινγκ είχε 17 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-30, 42-57, 71-93, 97-117.

