Ο Βαγγέλης Μόρας έστειλε μήνυμα στήριξης στον Μπα μετά τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής του Άρη στη Λάρισα και τόνισε πως η μοναδική λύση για να εξαλειφθεί ο ρατσισμός από τα τα γήπεδα είναι ο ισόβιος αποκλεισμός των υπαίτιων από τις εξέδρες!

Ο αμυντικός των «βυσσινί» θέλησε να πάρει θέση για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Σαββατιάτικης αναμέτρησης, με την Ερασιτεχνική ΑΕΛ να έχει ήδη καταδικάσει την ρατσιστική επίθεση εις βάρος του παίκτη του Άρη.

«Δυστυχώς μόνο ο ισόβιος αποκλεισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στο να εξαλειφθεί κάθε ίχνος ρατσισμού . Εμείς σαν ποδοσφαιριστές θα είμαστε ενωμένοι και ενάντια σε αυτούς τους ανεγκέφαλους . — Say No To Racism» έγραψε ο Μόρας στο Instagram και έβαλε μια φωτογραφία του με τον Αμπού Μπα.