Η ΑΕΚ έκανε… περίπατο στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το Basketball Champions League, όμως η νίκη της “στιγματίστηκε” από ένα περιστατικό στην κερκίδα των οργανωμένων.

Πιο συγκεκριμένα, οπαδοί της Ένωσης φαίνεται να καίνε μία σημαία του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με το περιστατικό να καταγράφεται από την κάμερα και να οδηγεί σε… κατακραυγή από Ισραηλινούς στα social media.

An absolute disgrace at OAKA, as AEK fans burn the Israeli flag during the game against Hapoel Jerusalem pic.twitter.com/rjlzUAOIrZ