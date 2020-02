Με τον Γενικό Πρόξενο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, Gregory W. Pfleger, Jr, και τη νέα Σύμβουλο Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, Cynthia Harvey, συναντήθηκε χθες, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, στην Πρυτανεία.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Θωμάς Κωτσόπουλος, και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, Ελένη Μπαξεβανίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρύτανης του ΑΠΘ τόνισε τον μεγάλο αριθμό συμφωνιών που διατηρεί το ΑΠΘ με ακαδημαϊκά ιδρύματα των Η.Π.Α., οι οποίες καλύπτουν όλα τα επιστημονικά αντικείμενα, και δήλωσε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΑΠΘ η ενίσχυση αυτών των συνεργασιών και σε άλλους ευρύτερους τομείς που αφορούν τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία.

Επιπρόσθετα, ο Πρύτανης του ΑΠΘ αναφέρθηκε στην πρόσφατη στρατηγική συμμαχία του ΑΠΘ με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ (Rutgers University-New Brunswick), η οποία αφορά το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά / New Agriculture for a New Generation», υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα αυτής της συμφωνίας που θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.

Ο Γενικός Πρόξενος των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη και η Σύμβουλος Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα εξέφρασαν τη χαρά τους για την έως τώρα άριστη συνεργασία του ΑΠΘ με αμερικανικά Πανεπιστήμια, την πρόθεσή τους για την ενδυνάμωση αυτών των συνεργασιών μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, καθώς και την πεποίθησή τους ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.