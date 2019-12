Στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά, Chairman elect and Chief Executive Officer (CEO) της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer Inc. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ο Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά προτάθηκε για την απονομή του τίτλου για την πολυετή προσφορά του στον χώρο της υγείας, στον τομέα της έρευνας και της μελέτης νέων φαρμάκων και για το μεγάλο φιλανθρωπικό του έργο.

Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, στην προσφώνησή του, επισήμανε ότι «απόψε τιμούμε έναν βέρο Θεσσαλονικιό, τον Άλμπερτ -για τους φίλους Άκη- Μπουρλά, η οικογενειακή ιστορία του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ποικίλες εκφάνσεις της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες, αλλά και με την εποχή του ναζιστικού ολέθρου».

Μιλώντας για την πορεία του τιμωμένου, ο Πρύτανης του ΑΠΘ υπογράμμισε ότι «ο κύριος Μπουρλά, απόφοιτος και Διδάκτορας της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, είναι σήμερα CEO της Pfizer ανά τον κόσμο. Και μαθαίνοντας την προσωπική του πορεία, δεν μπορείς παρά να θαυμάσεις τη ρότα που ακολουθεί μια ζωή, με όλες τις ανατροπές και απογοητεύσεις, που γίνονται έναυσμα και κίνητρο για κάτι καλύτερο».

Απευθυνόμενος στον τιμώμενο, ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε: «κύριε Μπουρλά, δεν μας ξεχάσατε. Δεν λησμονήσατε το Τμήμα Κτηνιατρικής από το οποίο προέρχεστε και το οποίο σας οφείλει πολλά. Και είστε απόψε εδώ, την ίδια στιγμή που ένα έργο μείζονος σημασίας για την πόλη μας αρχίζει να λαμβάνει σάρκα και οστά, χάρη και στη δική σας προσωπική συμβολή. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια η “ικανότητα καινοτομίας” της πόλης μας μεταφράζεται και στο εργασιακό επίπεδο. Ερευνητές και απόφοιτοί μας, το ανθρώπινο κεφάλαιο αυτής της πόλης, θα μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, δίχως να καταπνίγουν τη δημιουργικότητά τους».

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε επιγραμματικά στην ιστορία της οικογένειας Μπουρλά, καθώς και «στο αποτύπωμα που άφησε στη Θεσσαλονίκη, στο πέρασμα των έξι αιώνων, που έζησε και συνεχίζει να ζει στη Μακεδονική πρωτεύουσα». Επιπρόσθετα, ο κ. Δαρδαβέσης ευχαρίστησε τον τιμώμενο «για το γεγονός ότι τιμάτε το όνομα της πατρίδας μας διεθνώς», προσθέτοντας ότι «με τιμή σάς υποδεχόμεθα σήμερα στην τάξη των Επίτιμων Διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και ολόψυχα ευχόμεθα σε εσάς και την οικογένειά σας κάθε καλό».

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητής Αστέριος Ι. Καραγιάννης, εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά που αισθάνεται «για την απόδοση του ύψιστου τίτλου τιμής που απονέμει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε έναν επιφανή άνθρωπο, έναν Έλληνα που κατέκτησε την κορυφή στον χώρο δράσης του και έχει να επιδείξει ένα μεγάλο επιστημονικό και φιλανθρωπικό έργο», προσθέτοντας ότι «οι Έλληνες της Διασποράς τιμούν τη χώρα μας στο εξωτερικό, παράλληλα, όμως, την αγαπούν και θέλουν να προσφέρουν πολλά σε αυτήν». Επίσης, ο κ. Καραγιάννης ευχήθηκε «η σημερινή μέρα να αποτελέσει την απαρχή μιας στενότερης επιστημονικής συνεργασίας».

Στον έπαινο του τιμωμένου, ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Δημήτριος Κούβελας, μίλησε για το ξεκίνημα και την επιτυχημένη πορεία του Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Άκης ο συμφοιτητής, ο δικός μας Άκης, με υλικό που σε όλους μας ήταν διαθέσιμο, χωρίς πολλά χρήματα, από γονείς που επιβίωσαν του ολοκαυτώματος τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, φοιτώντας στα ίδια δημόσια σχολεία και στο ίδιο Πανεπιστήμιο, πηγαίνοντας στα ίδια μέρη και αγναντεύοντας την ίδια θάλασσα, κατάφερε, με αυτό ακριβώς το υλικό, αλλά και τον πνευματικό, αισθητικό και ηθικό αέρα που απλόχερα χαρίζει η Θεσσαλονίκη μας, να ανοίξει τα φτερά του και να κατακτήσει όλες τις κορυφές που συνάντησε στον δρόμο του». Κλείνοντας την ομιλία του, είπε, απευθυνόμενος στον τιμώμενο, «είσαι το καλύτερο παράδειγμα και η ελπίδα που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά μας».

Στην ομιλία του με θέμα «Σκέψεις για το μέλλον της Βιο-φαρμακευτικής έρευνας / Reflections on the future of Biopharmaceutical research», ο τιμώμενος, Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά, ανέπτυξε τη σημασία των καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών για τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών, καθώς και της ποιότητας της ζωής τους, δίνοντας έμφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Ακόμη, ο τιμώμενος υπογράμμισε τη συμβολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της επαγγελματικής του πορείας. «Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή να δέχομαι αυτήν την αναγνώριση από ένα Ίδρυμα που διαδραμάτισε τόσο σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπου που είμαι σήμερα. Η συμβολή του ΑΠΘ στην επιτυχία μου υπερβαίνει τα όρια της επιστημονικής γνώσης που μου προσέφερε.

Το Αριστοτέλειο, οι Καθηγητές του και οι συμφοιτητές μου διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά μου στην πιο καθοριστική δεκαετία της ζωής μου, από την ηλικία των 18 μέχρι των 28 ετών. Σε αυτό το διάστημα ανέπτυξα το σύστημα αξιών και ιδανικών που με έκαναν αυτό που είμαι και με οδήγησαν στην όποια επαγγελματική επιτυχία και, το πιο σημαντικό, σε μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή.

Παρότι δεν φανταζόμουν, όντας φοιτητής στο Αριστοτέλειο, ότι μια μέρα θα γινόμουν CEO της μεγαλύτερης φαρμακευτικής εταιρείας του κόσμου, σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι η εκπαίδευση, η επαγγελματική δεοντολογία και οι κοινωνικές ευαισθησίες που αποκόμισα εδώ στο ΑΠΘ με προετοίμασαν για τις πραγματικά μεγάλες ευθύνες που συνεπάγεται ο ρόλος μου», είπε συγκεκριμένα ο Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο τιμώμενος προέτρεψε τους φοιτητές που παρακολουθούσαν την τελετή να «μην περιορίζετε τα όνειρά σας. Αυτός ο κόσμος μπορεί να γίνει δικός σας, αλλά, για να πετύχετε τα όνειρα του αύριο, επικεντρωθείτε στο να κάνετε άριστα τη δουλειά του σήμερα. Κάντε εχθρό σας τη μετριότητα». Απευθυνόμενος στο διδακτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, ο Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά εξέφρασε την προτροπή για ανάπτυξη συνεργασίας με τη Βιομηχανία «για να σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος σε ένα οικοσύστημα που παράγει διαρκώς καινοτομίες, μεγαλύτερα οφέλη για τους ασθενείς και ανάπτυξη για την περιοχή και τη χώρα μας».