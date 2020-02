Επιστολή για τη χρήση του όρου «MACEDONIAN WINES» απέστειλε ο οινοποιός και ιδιοκτήτης της ομώνυμης εταιρείας Φεδερίκος Λαζαρίδης στο αρμόδιο υπουργείο, στην περιφέρεια, και σε εκπροσώπους του εμπορίου κρασιού.

Κάνει λόγο για «ασύστολη καπηλεία του όρου από μέρους της γείτονος χώρας» καθώς «συνεχίζουν και παρατηρούνται φαινόμενα όπου υιοθετείται η ψευδεπίγραφη ονομασία με τον συγκεκριμένο όρο.

Αναλυτικά η επιστολή:

Δράμα, 7.2.2020

Επανερχόμαστε σχεδόν ένα χρόνο μετά την αυλαία της έκθεσης PROWEIN 2019 που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, την μεγαλύτερη Διεθνή έκθεση κρασιού που προσελκύει χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καθώς διαπιστώνουμε ότι παρά τα διαβήματα διαμαρτυρίας που έχουν γίνει από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις προς τους διοργανωτές, συνεχίζουν και παρατηρούνται φαινόμενα όπου υιοθετείται η ψευδεπίγραφη ονομασία “Macedonian Wines”. Δυστυχώς η ασύστολη καπηλεία του όρου “Macedonian Wines” από μέρους της γείτονος χώρας δεν περιορίζεται μόνο στην διεθνή έκθεση αλλά και σε όλα τους τα μέσα επικοινωνίας.

Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της έκθεσης PROWEIN 2020 γίνεται ορθά αναφορά στους οίνους της Βόρειας Μακεδονίας ως Association Wines of North Macedonia. Ωστόσο ταυτόχρονα προβάλλονται εκδηλώσεις στα πλαίσια της έκθεσης PROWEIN 2020 (Masterclass) όπου γίνεται αναφορά για “Macedonian Wines“, “Macedonian Big Reds” (τίτλος Masterclass) και “Meet us at the Macedonian booth”. Η συγκεκριμένη αναφορά υφίσταται και στο επίσημο site τους με όνομα Wines of Macedonia.Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα σχετικά link με τις αναφορές:

https://www.prowein.com/vis/v1/en/exhibitors/prowein2020.2655058?oid=29556&lang=2&_query=maced

http://winesofmacedonia.mk/macedonian-wines-masterclass-tasting-program-2020/

https://www.facebook.com/WinesofMacedonia/

Το γεγονός αυτό όπως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, δημιουργεί μια έντονη σύγχυση στο ξένο καταναλωτικό κοινό ως προς την πραγματική προέλευση του προϊόντος, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε μονίμως στην δυσάρεστη θέση να διευκρινίζουμε ότι το ΠΓΕ Μακεδονία, αφορά ελληνικά και μόνο κρασιά που παράγονται στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονίας, όπως και ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από μια συλλογική, συντονισμένη και επιθετική προσπάθεια μπορούν να εκλείψουν φαινόμενα τα οποία υποδαυλίσουν τα ελληνικά προϊόντα και δη τα ελληνικά κρασιά, τα οποία μέσα από πολυετείς και εντατικές προσπάθειες έχουν κατακτήσει την παγκόσμια αγορά.

