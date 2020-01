Ίσως μια από τις πιο συναρπαστικές σκηνές στην ταινία του 2009 “He’ s Just Not That Into You” είναι όταν η Drew Barrymore λέει ότι η αλλαγή προφίλ στο dating app είναι τόσο αναγκαία, όσο η επόμενη επίσκεψή σου στο κομμωτήριο. Είτε σκέφτεσαι να αναβαθμίσεις τις φωτογραφίες σου είτε να ανανεώσεις το bio σου, η αλλαγή που θα κάνεις στο προφίλ του dating app το 2020 μπορεί να είναι ευκολότερη από ό, τι νομίζεις.

Το μόνο που χρειάζεται να θυμάσαι είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να κρύβεις ποια είσαι, και σίγουρα δεν πρέπει ποτέ να λες ψέματα για τα ενδιαφέροντα ή τα πάθη σου. Με άλλα λόγια, αν προτιμάς να πίνεις κρασί σε μια ταράτσα παρά να κάνεις μια ημερήσια πεζοπορία, ίσως πρέπει να αποφύγεις να πεις ότι είσαι μεγάλη οπαδός της φύσης.

Κριός (21 Μαρτίου-19 Απριλίου): να είσαι ο εαυτός σου

Ο Κριός θέλει να ξέρει πότε είναι ενεργός στην εφαρμογή και πότε όχι. Ενώ η φλογερή προσωπικότητά τους και η cool persona του είναι άξια θαυμασμού, το 2020, ο Κριός δεν θα πρέπει να συνεχίσει να αποδεικνύει πόσο σκληρός ή απτόητος είναι στο προφίλ των dating apps. Είτε ψάχνει για μια μακροπρόθεσμη σχέση είτε για ένα one night stand, ο Κριός μπορεί να παραμείνει ο εαυτός του.

Ταύρος (20 Απριλίου-20 Μαΐου): πάρε υγιή ρίσκα

Ο Ταύρος είναι το ζώδιο που θέλει άνεση, ενώ δεν χρειάζεται ποτέ να κάνει τίποτα που θα νιώσει άβολα. Το 2020 μπορεί να είναι η στιγμή να αλλάξεις τη ρουτίνα σου. Δηλαδή ξεκίνα από σήμερα κιόλας να βγεις έξω από το comfort zone σου και να κάνεις πράγματα που ούτε θα τα φανταζόσουν.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου): ξεκαθάρισε τι θέλεις

Ο Δίδυμος είναι συνήθως τυπικός και πολύπλευρος. Αλλά όλο το 2020 πρέπει πραγματικά να σκεφτείς τι ψάχνεις για να είσαι ξεκάθαρος στις ανάγκες του προφίλ σου.

Καρκίνος (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): πήγαινε με αργά βήματα

Ο Καρκίνος γοητεύεται να μιλαέι για τα συναισθήματα του, τα συναισθήματα του φίλου του, των γονιών του κτλ. Ενώ η συμπόνια και η διαίσθησή του τον καθιστά καταπληκτικό φίλο και συνεργάτη, μπορεί να αρχίσει να υπερβαίνει και να υπεραναλύει τα συναισθήματά του στο προφίλ του. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετριάσεις τα συναισθήματά σου, αλλά μπορείς να περιμένεις να βρεις το κατάλληλο “match” προτού ανοίξεις την καρδιά σου.

Λέων (23 Ιουλίου-22 Αυγ.): δεν είσαι η μόνη

Ναι, είσαι καταπληκτική και τέλεια. Αλλά ξέρεις ποιες άλλες είναι πιθανώς αρκετά χαριτωμένες και δροσερές; Όλα τα πιθανά γυναικεία προφίλ στο χαοτικό κόσμο του virtual dating. Ενώ ο Λέων δεν χρειάζεται να καταπιέσει τον εαυτό του, μπορεί με αυτή την αλλαγή να προσεγγίσει περισσότερο κόσμο στο προφίλ του.

Παρθένος (23 Αυγούστου-22 Σεπτεμβρίου): μην ιδρώνεις για ασήμαντα πράγματα

Η οργανωμένη Παρθένος γνωρίζει ήδη ακριβώς τι χαρακτήρα ψάχνει. Ενώ είναι καλό να υπάρχουν προθέσεις και πρότυπα κατά το dating, σου προτείνουεμ να αφήσεις κάποιο περιθώριο για τους ανθρώπους που δεν είναι το ιδανικό dating για εσένα. Μία Παρθένος πρέπει να σκέφτεται πιθανούς τύπους σχέσεων.

Ζυγός (Σεπτέμβριος 23-Οκτ. 22): ζήσε τη στιγμή

Ο ονειροπόλος Ζυγός ζει ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Ενώ μπορεί να είναι εξαιρετικά ρομαντικός στη καθημερινότητα του, ένα dating profile πρέπει να έχει τα βασικά για να σου κάνει κάποιος match. Αντί να λες ότι σου αρέσουν οι μεγάλες αποδράσεις ή μεγάλες χειρονομίες στη σχέση, προσπαθήστε να προτείνεις μια συνάντηση για καφέ ή ποτό.

Σκορπιός (Οκτ. 23-Νοε. 21): μην είσαι κλειστή στον εαυτό σου

Ο Σκορπιός είναι ο τύπος που μπορεί να έχει ένα σούπερ σύντομο bio στο προφίλ των dating app του. Θέλουν να αισθάνονται μια κατάσταση πριν μοιραστούν κάτι για τους εαυτούς τους. Παρόλο που μπορεί να φανεί τρομακτικό να ανοιχτείς, σκέψου το 2020 ως ένα χρονικό διάστημα για να ρισκάρεις και να δοκιμάσεις κάτι νέο.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου-21 Δεκεμβρίου): κάνε αργά και σταθερά βήματα

Ο περιπετειώδης Τοξότης θέλει να περιπλανηθεί σε βάθος. Ενώ έχει πολλά στο μυαλό του που θέλει να συμπεριλάβει στο προφίλ του, θα ήταν χρήσιμο να επιβραδύνεις τα “βήματά” σου και να πάρεις πραγματικά το χρόνο σου για να δημιουργήσεις ένα καλό bio στο προφίλ σου.

Αιγόκερως (Δεκ. 22-Ιαν. 19): να θυμάσαι ότι μιλάμε για το LinkedIn

Η δουλειά είναι σημαντική για έναν Αιγόκερω και ο ιδανικός σύντροφός του είναι πιθανώς κάποιος που είναι επίσης φιλόδοξος και βασίζεται στην εκπαίδευση ή την καριέρα του. Ενώ η εργασία και το σχολείο μπορούν να είναι σπουδαίοι εκκινητές συνομιλιών, το προφίλ σου στις dating εφαρμογές δεν χρειάζεται να μοιάζει με το βιογραφικό σου. Δεν προσπαθείς να βρεις έναν εργοδότη.

Υδροχόος (Ιαν. 20-Φεβρ. 18): άσε τα πράγματα να σε οδηγήσουν

Ο Υδροχόος είναι εγκεφαλικό ζώδιο. Πολιτικά ενεργός και κοινωνικά αφοσιωμένος από τη φύση του, το ζώδιο του αέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει το προφίλ του σαν ένα τρόπο για να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει όλους τους άλλους τους σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα ή τις παγκόσμιες ειδήσεις. Μπορείς ακόμα να είσαι πολιτικά ενημερωμένη και ριζοσπαστική καθώς φλερτάρεις και να αφήσεις τα πράγματα και την τύχη να σε οδηγήσουν.

Ιχθείς (19 Φεβρουαρίου-20 Μαρτίου): Δείτε την ασημένια επένδυση

Οι Ιχθείς μπορεί να είναι λίγο απαισιόδοξοι μέχρι να βρουν την αγάπη και τον ρομαντισμό. Δεν χρειάζεται ποτέ να κρύβουν τα συναισθήματά τους, περνώντας κάποια θετικότητα μέσα από το προφίλ τους για να γνωρίσουν νέους συντρόφους.

