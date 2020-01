Ρωσικό πολεμικό πλοίο «πλησίασε επιθετικά» αντιτορπιλικό σκάφος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα παρά τις προειδοποιήσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης, και παρ' ολίγον να υπάρξει θερμό επεισόδιο, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του CNN, το ρωσικό πολεμικό πλοίο πλησίασε με αυξημένη ταχύτητα το αντιτορπιλικό USS Farragut, προσεγγίζοντάς το σε πολύ κοντινή απόσταση μόλις 180 ποδών προτού αλλάξει πορεία.

«Την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις ρουτίνας στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα, το USS Farrragut προσεγγίστηκε επιθετικά από σκάφος του ρωσικού ναυτικού», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή του ο 5ος Αμερικανικός Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που επιβλέπει τις ναυτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

«Το σκάφος Farragut σήμανε πέντε σύντομους ήχους, το διεθνές ναυτικό σήμα κινδύνου για επικείμενη σύγκρουση και ζήτησε από το ρωσικό πλοίο να μεταβάλει την πορεία του κατά συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες πλοήγησης. Το ρωσικό σκάφος αρχικά αρνήθηκε να προβεί στην κίνηση αυτή, αλλά την τελευταία στιγμή, άλλαξε την πορεία του», προσέθετε η ίδια ανακοίνωση.

Αξιωματούχος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε στο CNN ότι το Farragut είναι μέρος της συνοδείας σκαφών που πλαισιώνουν το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe