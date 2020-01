Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της βασιλόπιτας για το νέο έτος 2020.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση μεταβολής του ισολογισμού έναρξης της 1-1-2018 περί των ακινήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την επιστημονική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη της ΠΚΜ στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Περιφερειακή Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία μέσα από την εμπλοκή τοπικών φορέων Έρευνας και Καινοτομίας»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: TeRRItoria” του προγράμματος HORIZON 2020 “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία”

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Έγκριση εκτέλεσης της πράξης “Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance and management of Posidonia beach dune systems across the Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “POSBEMED2”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014 – 2020

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 5ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αυθεντικών Χωριών Αδριατικής-Ιονίου» -“Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages”, με ακρωνύμιο- ADRIONET, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V B – Adriatic Ionian

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 6ο: Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος 242/96 για τη μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων Π.Κ.Μ.-ΠΕ Ημαθίας

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ-Π.Ε. Σερρών στις α) «Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων» [ ΝΟΜΟΣ 2881(ΦΕΚ 16-Α΄) & άρθρο 1 & 2 Υ.Α. 2123/36/19-10-2001(ΦΕΚ 1438-Β΄)], β) «Επιτροπή θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αρ. 20Γ.Κ.Λ» [(Γενικός Κανονισμός Λιμένα αρ. 20 (ΦΕΚ 1929-B’ /2018)] και γ) «Επιτροπή χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστες» [Π.Δ.23/2000(ΦΕΚ 18-Α΄) & Α.Π.Μ.2111.20/20/11/12-01-2011 ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠτΠ/ΔΛΑ Α΄), Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61-Α΄)

Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών