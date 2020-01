Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες αναμένεται να επιστρέψεδι εντός των επόμενων μηνών η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία συζητά με το Open.

Σύμφωνα με τη Real Life, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές γίνονται σε εξαιρετικά θετικό κλίμα και αναμένεται να οδηγήσουν σε οριστική συμφωνία σύντομα, καθώς στόχος του OPEN είναι να ενισχύσει την prime time με περισσότερο πρωτότυπο ελληνικό πρόγραμμα.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου θα επιστρέψει με εκπομπή τύπου «Πάμε πακέτο» , καθώς δεν είναι ακόμα σαφές το καθεστώς γύρω από τα δικαιώματα του φορμάτ της εκπομπής που επί χρόνια κατείχε ο ALPHA.

Όπως αναφέρει η Real Life, την παραγωγή της εκπομπής της θα αναλάβει ο Νίκος Κοκλώνης ο οποίος, παρά τις διαρροές ότι συζητά με άλλους σταθμούς, εξελίσσεται σε... Ατζούν του OPEN, καθώς έδωσε τα χέρια με τους ιθύνοντες του καναλιού για να αναλάβει πακέτο αρκετά προγράμματα.

Εκτός από το «Just the two of us” , το οποίο και θα παρουσιάζει, ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται να συμφώνησε να «τρέξει» την παραγωγή και νέου ψυχαγωικού σόου την προσεχή σεζόν, ενώ ήδη είναι συμπαραγωγός και στο «Μεσημέρι #yes»