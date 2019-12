Μεγάλος νικητής της φετινής διοργάνωσης των Energy Mastering Awards 2019 αναδείχθηκε η METRO AEBE (My market, Cash and Carry) κατακτώντας την κορυφαία διάκριση «Energy Efficient Company of the year» και 15 ακόμη βραβεία!

Η εταιρεία απέσπασε 4 GOLD, 5 SILVER και 6 BRONZE βραβεία για τις καλές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης και αειφορίας της, εξασφαλίζοντας τη θέση της στους μεγάλους νικητές της βραδιάς και κατακτώντας το μεγάλο βραβείο της πιο αποτελεσματικής εταιρείας στη Διαχείριση Ενέργειας «Energy Efficient Company of the year»!

Τα Βραβεία αφορούσαν σε όλες τις Επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες) που παράγουν και διαχειρίζονται ενέργεια, προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνολογίες ή είναι χρήστες ενέργειας και έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, νερό, πρώτη ύλη) κατά την παραγωγική ή και εφοδιαστική τους διαδικασία.

Η βράβευση των υποψηφιοτήτων που κατέθεσε η METRO σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, από τους κορυφαίους ειδικούς του κλάδου, αποτελεί το επιστέγασμα όλων των δράσεων που έχει θέσει σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια η εταιρεία. ‘Έχοντας καταφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην ενέργεια που καταναλώνει, η οποία αγγίζει το 20% την τελευταία τριετία, η εταιρεία συγκαταλέγεται στους ηγέτες της αγοράς σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικά, τα βραβεία που απέσπασε η METRO AEΒΕ:

1. Energy Revolution - Δράσεις της METRO ΑΕΒΕ στο πλαίσιο της χρήσης καθαρής ενέργειας (σε συνεργασία με τη Schneider Electric και τη LeasePlan) - BRONZE

2. Leadership - METRO innovation ecosystem and AI in energy management - BRONZE

3. Εnergy Efficient & Saving Products, Technologies and Services - Σχεδίαση και παραγωγή συστημάτων φωτισμού τεχνολογίας LED για τις εγκαταστάσεις της METRO - BRONZE

4. Energy Efficiency Management - Water Efficiency -Εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου για την αύξηση του βαθμού απόδοσης ψυκτικής εγκατάστασης με χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε εγκατάσταση της ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ - BRONZE

5. Energy Efficiency Management -Energy Savings Performance Contract (ESPC) - Ενσωμάτωση συμβολαίων ενεργειακής απόδοσης στη διαδικασία προμήθειας ψυκτικών εγκαταστάσεων της METRO ΑΕΒΕ - BRONZE

6. Energy Efficiency Innovations & Technologies - Energy Intelligence Software - Εφαρμογή αλγορίθμων βελτιστοποίησης επί των ρυθμίσεων λειτουργίας και ελέγχου των ψυκτικών εγκαταστάσεων της METRO ΑΕΒΕ - BRONZE

7. Energy Efficiency Innovations & Technologies - Smart Metering Technology (σε συνεργασία με τη Schneider Electric) Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας METRΟ ΑΕΒΕ και Schneider Electric για την ενεργειακή διαχείριση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας - SILVER

8. Energy Conservation- Δράσεις και κανόνες της METRO ΑΕΒΕ στο πλαίσιο του Συστήματος Εξοικονόμησης Ενέργειας -SILVER

9. Energy Innovation-Παραγωγή ψύξης και κλιματισμού/θέρμανσης χώρων από σύστημα με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα και χρήση γεωθερμίας σε καταστήματα της METRO ΑΕΒΕ - SILVER

10. Energy Efficiency Certification - ISO ΕΝ 50001 Certification - Πιστοποίηση της METRO ΑΕΒΕ για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης -SILVER

11. Energy Storage Innovation-Αποθήκευση ψυκτικής ισχύος σε υλικά αλλαγής φάσης (PCM) εντός των ψυγείων της METRO ΑΕΒΕ -SILVER

12. Energy Efficiency Management - Lighting Retrofit - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω δράσεων αντικατάστασης φωτισμού στις εγκαταστάσεις της METRO ΑΕΒΕ - GOLD

13. Energy Efficiency Management -Reduction / Minimization Emissions - Εγκατάσταση υπερσύγχρονων μονάδων ψύξης με διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ως ψυκτικό μέσο σε καταστήματα λιανικής πώλησης της METRO ΑΕΒΕ - GOLD

14. Εnergy Efficiency Improvement - Λιανεμπόριο / Retail and Supermarkets Στρατηγική και δράσεις της METRO ΑΕΒΕ με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης - GOLD

15. Energy Efficiency Innovations & Technologies (Με τη συνεργασία της Schneider Electric) -Energy Monitoring Technologies -Καταγραφή και εποπτεία ενεργειακών επιμέρους καταναλώσεων για τα καταστήματα της METRO ΑΕΒΕ - GOLD

Κορυφαίο Βραβείο: Energy Efficient Company of the year. Απονέμεται στην επιχείρηση που συγκέντρωσε τις περισσότερες διακρίσεις στις κατηγορίες που αφορούν την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας.