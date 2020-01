Για την συμμετοχή του στο Just the 2 of us και άλλα πολλά μίλησε στην εκπομπή Ευτυχείτε, ο Βαλάντης.

«Θα δείτε, είναι ένα πράγμα που θέλω να κάνω όταν αποχωρήσω από το τραγούδι. Να κάνω coaching. Σε μια συζήτηση που είχαμε ζήτησα να μου δώσουν την χειρότερη παρτενερ…».

Για τη συμμετοχή της πρώην συντρόφου του, Άντζυς Ανδριτσοπούλου, στο My Style Rocks, ο Βαλάντης είπε: «Η Άντζυ είναι ένα αξιαγάπητο πλάσμα και για αυτό την ερωτεύτηκα. Ερωτευτήκαμε και περάσαμε και τριάμισι χρόνια μαζί. Φτάσαμε στα σκαλιά της εκκλησίας…”.

Ο Βαλάντης αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πώς πριν μπει ο Νίνο στο Fame Story είχε περάσει από οντισιόν στο μαγαζί όπου τραγουδούσε και ο επιχειρηματίας δεν τον επέλεξε.