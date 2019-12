Στην Φιλανδία απολαμβάνει τις διακοπές της η Σίσσυ Χρηστίδου, μαζί με τα παιδιά της και την οικογένεια Αϊβάζη - Κορινθίου.

Η όμορφη παρουσιάστρια πόσταρε μια φωτογραφία της στο instagram, στο χιονισμένο τοπίο και ο αδερφός της, Γιάννης Χρηστίδης άφησε ένα ξεκαρδιστικό σχόλιο.

"Starting to feel like a citizen here.. #Finland #Lapland #LetItSnow", έγραψε η Σίσσυ ποστάροντας την παρακάτω φωτογραφία:

Με τον αδερφό της να σχολιάζει με χιούμορ: "-46 και η άλλη το ζει"