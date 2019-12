Το δικό της μήνυμα έστειλε η Δήμητρα Βαμβακούση, που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο ελληνοτουρκικό Survivor, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ξέσπασε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στον κόσμο.

«Πολλοί νομίζουμε ότι με κάποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε την συνείδηση μας να πάψει από το να μας βασανίζει στο τι είναι σωστό και πρέπει να κάνουμε όσο και να μας υπενθυμίζει τα σημεία που ήμασταν λάθος διαρκώς. Πέρσι αυτές οι μέρες ήταν δύσκολες για μένα…

Και καθώς περνάει ο καιρός, φεύγει και το 2019, κάνω τον απολογισμό μου και ειλικρινά είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου, που δεν κορόιδεψα κανένα δεν έπαιξα με συναισθήματα, δεν εκμεταλλεύτηκα καταστάσεις… Και η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη στάση και αντιμετώπιση δεν είναι ο εύκολος δρόμος!!! Δεν σημαίνει όμως ότι κάποιοι άνθρωποι το σέβονται αυτό…

Σε αυτούς τους ανθρώπους απαντάει αυτή η φωτογραφία με πολύ αγάπη. Μην αφήνετε κανένα να σας βιάζει την ψυχούλα… Πείτε ένα ευχαριστώ σε αυτούς που σας έκαναν να μετράτε πατώματα…

Έπειτα να βάλουν την γνώμη τους, την οπτική τους και τις διαστρεβλώσεις τους εκεί που ξέρουν. Also keep smiling (they hate that) never give up, and go out loud! ~KARMA is coming bitches. Συγνώμη δεν μπόρεσα να κρατηθώ άλλη μια φορά!», έγραψε η Δήμητρα Βαμβακούση».