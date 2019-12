Στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων σταδιοδρομίας όπως επικοινωνία, αυτοπαρουσίαση, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ενσυναίσθηση και ενεργητική ακρόαση, ασκήθηκαν περίπου 20 φοιτήτριες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τις Κατευθύνσεις Σπουδών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Ειδικής Αγωγής, συμμετέχοντας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, για πρώτη φορά, σε καινοτόμο εκπαιδευτικό διήμερο βιωματικής ανάπτυξης Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας.

Για την υλοποίηση του σεμιναρίου, το οποίο οργανώθηκε από την αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ιωάννα Παπαβασιλείου, διδάσκουσα του αντίστοιχου προπτυχιακού μαθήματος, αξιοποιήθηκαν αποκλειστικά συμμετοχικές και βιωματικές τεχνικές για εξωτερικό (φύση) και εσωτερικό χώρο, μακριά από τη συμβατική αίθουσα διδασκαλίας. Η εκπαίδευση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του «Σχολείου της Φύσης», στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

Αναφερόμενη στη διοργάνωση, η κ. Παπαβασιλείου επισήμανε ότι «σε πρόσφατες έρευνες αγοράς, όπως αυτή του Cedefop το 2015, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 40% των εργοδοτών δηλώνουν πως δυσκολεύονται να βρουν άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις που προσφέρουν, κατονομάζοντας ως κυριότερη την έλλειψη κοινωνικών ή “μαλακών” δεξιοτήτων. Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση χρειάζεται επειγόντως να καλλιεργήσει σε φοιτητές και φοιτήτριες προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας οι οποίες αναπτύσσονται μόνο με βιωματικές διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, out of the box. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Μαθήματος “Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας” τα τελευταία 12 χρόνια».

«Είμαι η Μαρία και είμαι ξεχωριστή»

Όπως περιέγραψε η ίδια χρησιμοποιήθηκε πληθώρα τεχνικών για την πληρέστερη κατανόηση από τις φοιτήτριες των σύνθετων δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας. «Οι τεχνικές που αξιοποιήσαμε χωρίζονται σε εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Για παράδειγμα στην περίπτωση του εξωτερικού χώρου σε κύκλο τα άτομα κρατώντας ένα μπαλάκι λένε τη φράση: «είμαι η Μαρία και είμαι ξεχωριστή, γιατί: …[αναφέρουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους που δεν το έχει κανείς άλλος στην ομάδα]. Το μπαλάκι περνάει από όλους. Στο τέλος γίνεται συζήτηση για τη δυσκολία που είχαν να βρουν και να πουν αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο του εαυτού. Σκοπός: να ασκηθούν στις δεξιότητες αυτό-παρουσίασης, απαραίτητες στη συνέντευξη πρόσληψης».

Προσοχή στα… τσόφλια

«Αντίστοιχα», συνέχισε η κ. Παπαβασιλείου, «μια τεχνική εσωτερικού χώρου ήταν η άσκηση σωματοποίησης με την ονομασία “Τα τσόφλια”. Εξηγούμε στις συμμετέχουσες ότι στη ζωή μας συναντούμε άτομα (π.χ. τους μελλοντικούς μαθητές τους) με διαφορετικές προσωπικότητες, όπως είναι οι εύθραυστοι, οι σκληροί & απόλυτοι, οι ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι κ.ά. Καλούνται στη συνέχεια να σωματοποιήσουν αυτούς τους τύπους περπατώντας (α) ανάμεσα σε τσόφλια που πρέπει να αποφύγουν [εύθραυστοι] (β) ανάμεσα σε όρθια καρφιά [σκληροί, απόλυτοι] (γ) παντού γύρω τους αιωρούνται φούσκες αέρα (ευέλικτοι-ευπροσάρμοστοι) και (δ) περπατούν σε τεντωμένο σχοινί (αναζητούν ισορροπίες). Στην ολομέλεια καλούνται να πουν πώς ένιωσαν και πώς κινήθηκαν στην κάθε περίπτωση. Σκοπός: να ασκηθούν στις δεξιότητες της αυτοεπίγνωσης, της ενσυναίσθησης, της αναγνώρισης των αναγκών των άλλων και της ευελιξίας στην προσέγγισή τους».

Τέλος, είπε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «μετά από κάθε δραστηριότητα γινόταν ανατροφοδότηση στην ολομέλεια και το βράδυ του Σαββάτου έγινε κύκλος αναστοχασμού για όλη την εκπαίδευση της πρώτης μέρας. Επιπλέον οι φοιτήτριες, χωρισμένες σε αρμόδιες ομάδες, ήταν υπεύθυνες για την ετοιμασία των γευμάτων και την καθαριότητα του χώρου. Είναι απίστευτο πόσο ενέπνευσε η εκπαίδευση τις συμμετέχουσες. Ολόκληρο το εντατικό εκπαιδευτικό διήμερο, με διαλείμματα μόνο για φαγητό και ύπνο, υπήρξε αμέριστη συνεργασία, ροή και ενθουσιασμός».