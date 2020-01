Η νέα τάση ονομάζεται blurred lips που σημαίνει “σβησμένα χείλη”. Ναι, σωστά καταλάβατε. Είναι το απαλό και θαμπό look πο δημιουργείται συνήθως όταν αφαιρούμε-σβήνουμε το προϊόν που έχουμε απλώσει. Θα έχετε προσέξει ότι όταν φοράτε ένα κραγιόν, δεν σας αρέσει και το βγάζετε με το χαρτομάντιλο το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερο και σοφιστικέ. Αυτό ακριβώς είναι το blurred lip make up look.

Σύμφωνα με το faysbook.gr, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα των make up artists και φυσικά έχουν αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες ώστε να το δημιουργήσετε. Αρχικά θα χρειαστείτε ένα ματ, σταθερό κραγιόν. Απλώστε το στο κέντρο μόνο των χειλιών σας και εφαρμόστε το, στη συνέχεια σε όλη τους την επιφάνεια με τα δάχτυλα σας, σαν να το σβήνετε.

Τα χρώματα που δείχνουν ωραιότερα στο συγκεκριμένο look είναι το κόκκινο και το φούξια. Φυσικά, μπορείτε να απλώσετε το κραγιόν και με το ειδικό πινέλο αλλά πάντα στο τέλος θα το φιξάρετε με τα δάχτυλα.

Η Emily Alyn Lind είναι μία από τις πρώτες celebrities που υιοθέτησε το look. Υπεύθυνη γι’ αυτό είναι η make up artist Melissa Hernandez η οποία το συνδύασε με λάμψεις στην επιδερμίδα, έντονες άνω και κάτω βλεφαρίδες και blush στην ίδια απόχρωση με το κραγιόν. Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, ανεπιτήδευτο και υπέροχο ακόμη και για το σημερινό βράδυ.