Μεγάλη τιμή τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον New Media Director του Δικεφάλου, Παναγιώτη Αρωνιάδη, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ισπανία τον ενέταξε στο δυναμικό του, ως λέκτορα στο πρόγραμμα Master in Sports Management and Legal Skills.

PAOK TV ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2019-20 με 6,99€/μήνα!

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η ψηφιακή ανάπτυξη του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει την αναγνώριση στην Ελλάδα με την ανάδειξη του Δικεφάλου ως Digital Brand για το 2020, ενώ πλέον συγκεντρώνει και βλέμματα από το εξωτερικό.

Ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ισπανία, με έδρες στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες (Νέα Υόρκη, Μαϊάμι), Ελβετία (Λοζάνη), Αγγλία (Κέιμπριτζ, Οξφόρδη), το ISDE ενέταξε τον New Media Director του ΠΑΟΚ, Παναγιώτη Αρωνιάδη στο δυναμικό του, ως λέκτορα στο πρόγραμμα Master in Sports Management and Legal Skills.

Ένα πρόγραμμα που έχει διάρκεια ένα ακαδημαϊκό έτος, πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη, γίνεται σε συνεργασία με την Μπαρτσελόνα κι απευθύνεται σε ήδη πτυχιούχους στο Business Administration που θέλουν να κάνουν καριέρα στον χώρο του αθλητισμού ή σε πρώην αθλητές που επιθυμούν να συνεχίσουν ως στελέχη συλλόγων μόλις αποσυρθούν από την ενεργό δράση.

Το ISDE ιδρύθηκε το 1992, έχει περισσότερους από 25.000 αποφοίτους και συνεργάζεται με πάνω από 200 εταιρείες σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μέσω της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Αρωνιάδη εγκαινιάζει και την ευρύτερη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος θ’ αποτελέσει μια από τις ομάδες που οι τελειόφοιτοι του προγράμματος Master in Sports Management and Legal Skills θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους κι ενδεχομένως ν’ απορροφηθούν επαγγελματικά.