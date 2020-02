Στις συζητήσεις που είχε κάνει για να συμμετέχει στις Άγριες Μέλισσες αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μοθωναίος, μιλώντας στο περιοδικό “MYtv” και τον Παναγιώτη Μουλόπουλο.

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη για εσένα δεδομένου ότι είχες κλείσει διάφορα πρότζεκτ, αλλά τα τίναξες όλα στον αέρα και έφυγες για τη Σανγκάη…

Κατ’ αρχάς, για τα πρότζεκτ που είχα κλείσει, δεν είχα υπογράψει κανένα συμβόλαιο συνεργασίας, διαφορετικά δεν θα μπορούσα να φύγω. Πριν συμβεί αυτό, λοιπόν, δέχτηκα μια πρόταση που ακούστηκε εξωπραγματική και δεν μπορούσα να μην τη δεχτώ. Αυτή αφορούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία “A day in the life of a teddy bear”, η οποία είναι ελληνοκινεζικής συμπαραγωγής, χωρίς να περάσω κανένα κάστινγκ, αλλά και να πάρω 70% προκαταβολή πριν καν φύγω από την Ελλάδα. Ελπίζω να μου τύχει ξανά.

Είχες κάνει θερμές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 Άγριες Μέλισσες, αλλά αποχώρησες λόγω της ταινίας. Τώρα, έχετε συζητήσει εκ νέου το ενδεχόμενο συνεργασίας;

Ήθελα πολύ να είμαι στις Άγριες Μέλισσες και μου είχαν πει ότι θα με πάρουν πίσω αφού επιστρέψω. Ακόμα, όμως, δεν έχει γίνει αυτό, γιατί μάλλον δεν έχει προκύψει ο κατάλληλος ρόλος. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουμε κάνει νέες συζητήσεις.

Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι τα κανάλια πια επενδύουν στις ελληνικές σειρές;

Όταν τελείωσα τη δραματική σχολή, έπεσα στην περίοδο της απόλυτης παρακμής, οπότε τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που τα κανάλια επενδύουν στις ελληνικές σειρές. Είναι αυτό που περιμέναμε.