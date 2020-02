Τουλάχιστον 12 ανθρώπους σκότωσε στρατιώτης, που άνοιξε πυρ το Σάββατο στην Ταϊλάνδη.

Ιστοσελίδες της Ταϊλάνδης μεταδίδουν ότι ο στρατιώτης αρχικά πυροβόλησε και σκότωσε έναν αξιωματικό και δύο άλλους ανθρώπους σε στρατόπεδο πριν να διαφύγει με ένα κλεμμένο Χάμβι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, που μεταδίδει το protothema.gr, ο στρατιώτης άνοιξε πυρ και ενώ κατευθυνόταν σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Μουάνγκ.

Ο στρατιώτης φέρεται να μετέδωσε τις πράξεις του μέσω του Facebook ενώ πιστεύεται ότι έχει τραβήξει και μια selfie με το όπλο του.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter ακούγονται οι πυροβολισμοί από το εμπορικό κέντρο καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του στρατιώτη.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt